В Минздраве объяснили, почему местные власти не могут самовольно ослаблять карантин

Решение об ослаблении карантинных мер принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что органы местной власти могут только усиливать противоэпидемические ограничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Глава Минздрава напомнил, что, согласно постановлению правительства от 1 августа, введен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

«Полномочия по установлению этих ограничений есть исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности», - добавил Степанов.

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«То, что касается органов местной власти, то, согласно их полномочиям, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, красный уровень установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучацком районе Тернопольской области.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтой и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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