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В Минздраве объяснили, почему местные власти не могут самовольно ослаблять карантин

11:01, 03 августа 2020
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В Минздраве напомнили о полномочиях органов власти насчет карантина / фото: УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Глава Минздрава напомнил, что, согласно постановлению правительства от 1 августа, введен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

«Полномочия по установлению этих ограничений есть исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности», - добавил Степанов.

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«То, что касается органов местной власти, то, согласно их полномочиям, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, красный уровень установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучацком районе Тернопольской области.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтой и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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