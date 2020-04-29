Зеленский призвал Минздрав на праздники и выходные не уменьшать число тестирований на коронавирус

По словам президента, своевременное выявление инфекции - это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения на майские праздники и в выходные дни не уменьшать количество тестирований на коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Накануне майских праздников глава государства призвал МЗ не уменьшать количество тестирований.

«В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не «теряли» новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции - это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается лишь для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 9 тыс. 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки было подтверждено 456 случаев коронавирусной болезни.