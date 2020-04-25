В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в Украине (видео)

Черновицкая область и Киев лидеры по случаям коронавируса.

В Министерстве здравоохранения опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в цифрах".

Читайте такжеПочти 500 больных за сутки: в Украине уже более 8 тысяч подтвержденных инфицированных COVID-19

Так, по данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве. Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) находятся на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19.

Также среди областей с самым большим показателем заболеваемости:

Ивано-Франковска (700);

Тернопольская (565);

Киевская (519);

Ровенская (483);

Винницкая (377);

Житомирская (337);

Львовская (317);

Кировоградская (306).

"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Кабмин создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования для противодействия коронавирусу.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Читайте также: