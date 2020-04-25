В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в Украине (видео)
В Министерстве здравоохранения опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в цифрах".
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Так, по данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве. Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) находятся на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19.
Также среди областей с самым большим показателем заболеваемости:
Ивано-Франковска (700);
Тернопольская (565);
Киевская (519);
Ровенская (483);
Винницкая (377);
Житомирская (337);
Львовская (317);
Кировоградская (306).
"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - добавили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, Кабмин создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования для противодействия коронавирусу.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
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