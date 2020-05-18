На Житомирщине фиксируют "увеличение динамики заражений COVID-19"

В целом на Житомирщине новую коронавирусную инфекцию подхватили 564 человека.

В воскресенье, 17 мая, в Житомирской области зафиксировали 18 новых случаев COVID-19 среди людей в возрасте от 22 до 58 лет.

В целом лабораторный центр исследовал еще 242 пробы. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

"Мы фиксируем увеличение динамики заражений коронавирусом. Особенно это заметно среди жителей Любарского района - 15 новых случаев", - отметил чиновник.

В то же время, по словам главы ОГА, на протяжении суток от COVID-19 выздоровели еще девять пациентов.

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От начала вспышки в Житомирской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 564 человека. Больше всего зараженных в Житомире (189 больных), Коростене (100 больных) и Бердичеве (92 больных). По меньшей мере 140 инфицированных уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как 12 пациентов умерли от осложнений нового заболевания.

Как сообщал ранее УНИАН, в Житомирской области исполняющего обязанности руководителя Житомирского лабораторного центра, который отказался проводить тестирование коронавируса из-за перегрузки, уволили.