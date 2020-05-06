На Львовщине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за сутки
09:10, 06 мая 2020Страна
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По словам мэра Львова, решение об ослаблении карантина будет приниматься только при условии, что динамика пойдет на спад.
На Львовщине обнаружили рекордное число новых случаев коронавируса / фото УНИАН
Во Львовской области за сутки зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Twitter.
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"+39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина", – отметил львовский городской голова.
Садовый добавил, что местные власти внимательно отслеживает динамику заболевания. Решение об ослаблении карантина, по его словам, будет приниматься только при условии, что динамика пойдет на спад.
Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.
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