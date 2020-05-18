На Буковине пятеро людей умерли от COVID-19
01:51, 18 мая 2020Страна
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В этот же день в области выздоровели 26 больных COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
В воскресенье в Черновицкой области умерли 5 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
В этот же день в области выздоровели 26 больных COVID-19. Также тестирование выявило еще 19 новых случаев заражения.
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"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2713 человек", – подытожил председатель ОГА.
С 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.
Как сообщал ранее УНИАН, свыше 4,6 миллиона человек уже заразились коронавирусом в мире. В Украине количество случаев болезни COVID-19 превысило 18 тысяч.
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