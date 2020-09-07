Министр лично держит ситуацию на контроле, уверяют в ведомстве.

Министерство здравоохранения создало мониторинговые группы, которые проверяют в областях обеспечение больных медикаментами для лечения коронавируса, использование средств по COVID-пакетам и состояние обеспечения больниц медикаментами.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Она добавила, что министр лично держит ситуацию на контроле.

"Учитывая неоднократные обращения граждан о том, что они вынуждены покупать лекарства за собственные средства, Минздрав направил в области мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов в больницу. Данные мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью и обеспечение больниц медикаментами", - рассказала Микичак.

Коронавирус в Украине: важная информация

По состоянию на утро 7 сентября в Украине количество инфицированных коронавируса поднялось до 138 068. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 2174 человека, из них 145 детей, а также 77 медицинских работников.

Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

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Автор: Татьяна Поляковская