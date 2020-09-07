На повышение зарплат медработникам правительство выделит 5 млрд 995 млн грн.

Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5 млрд 995 млн грн.

"Надо было принять решение о согласовании порядка реализации этих средств, каким образом наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании правительства было принято такое решение. Сразу после публикации наши больницы смогут срочно заключить соглашения и до конца сентября начнут получать эти средства", - добавил Степанов.

Доплаты медикам в Украине 2020

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.

Начисление выплат мало сложности. Лишь 30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договоры со всеми больницами.

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Автор: Леся Лещенко