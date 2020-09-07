С сентября все украинские медики начнут получать доплаты / фото УНИАН
Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5 млрд 995 млн грн.
"Надо было принять решение о согласовании порядка реализации этих средств, каким образом наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании правительства было принято такое решение. Сразу после публикации наши больницы смогут срочно заключить соглашения и до конца сентября начнут получать эти средства", - добавил Степанов.
Доплаты медикам в Украине 2020
- 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.
- 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.
- Начисление выплат мало сложности. Лишь 30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договоры со всеми больницами.
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