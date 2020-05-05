Ляшко: ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней

По его словам, Украина следует примеру ВОЗ, европейских стран, которые отдают предпочтение именно ПЦР-тестам для лучшей диагностики, а не экспресс.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине делают 7 тысяч тестов на выявление коронавируса в сутки.

По его словам, вскоре прибудут картриджи для ПЦР, которые будут в каждом госпитальном округе. Тестов хватает для того, чтобы сделать их всем, кто в этом нуждается, заявил он в эфире "Свободы слова".

Украина следует примеру ВОЗ, европейских стран, которые отдают предпочтение именно ПЦР-тестам, а не экспресс.

Кроме того, в Минздраве пристально следят за распространением коронавируса в Польше. Ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней.

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"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем", – пояснил главный санврач. В Украине на такое количество больных тестов делают немного меньше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже.

Сложности в том, что ПЦР-тесты могут проводить только в специальных лабораториях, которые имеют соответствующий класс защиты.

Ляшко призвал украинцев в случаях симптомов коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам, в скорую помощь. Если отказываются ехать на вызов, на горячую линию.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беляевском районе Одесской области обнаружен очаг COVID-19 в лагере ромов, заразились 11 человек, из которых пятеро - дети.

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