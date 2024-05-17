Завтра должен заработать электронный кабинет, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.

Военнообязанные украинцы с 18 мая будут иметь возможность обновить данные не только в ТЦК и СП, но также в электронном кабинете и ЦПАУ. Об этом заявил спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Армияинформ.

"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦПАУ. Потому что была запущена дезинформация, якобы ЦПАУ не готовы к этому. Закон говорит, что ЦПАУ - это тоже место, где можно обновить данные", - сказал Лазуткин.

Вчера представители Минобороны связывались с ответственными структурами, и было подтверждено, что действительно с 18 мая в ЦПАУ можно будет обновить данные. Кроме того, завтра должен заработать электронный кабинет, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.

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"Сейчас это будет возможность обновить данные, такие как электронная почта, телефон и место жительства", - сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, с 18 мая в течение 60 дней все военнообязанные граждане в возрасте с 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования. В этот день вступит в силу новый закон о мобилизации.

Директор департамента Центра предоставления административных услуг Наталья Шамрай заявила, что ЦПАУ Киева начнут прием военнообязанных.

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