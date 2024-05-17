В Раде зарегистрировали новый законопроект, которым предусмотрено заменить действующую норму на три альтернативных варианта.

В парламенте Украины предлагают вместо лишения свободы наказывать людей, которые уклоняются от мобилизации на военную службу, штрафами и ограничением свободы.

Народный депутат Украины Анатолий Бурмич, который прошел в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии за деятельность против интересов Украины "ОПЗЖ", зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления не связанных с лишением свободы видов наказаний" (регистрационный номер 11260).

Он предлагает отменить ныне действующую норму, которой предусмотрено за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Вместо этого предусмотрено заменить это наказание на штраф от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 51 тысячи до 85 тысяч гривен). Кроме того, предлагаются еще общественные работы (160-240 часов), исправительные работы (1-2 года) и ограничение свободы (1-2 года).

Разница между лишением и ограничением свободы

Как известно, при лишении свободы осужденный изолируется от общества в тюрьме. Однако в случае ограничения свободы лицо отбывает наказание в исправительных центрах и может продолжать свободно общаться со своим окружением, иметь телефон и носить привычную одежду. Хотя определенные права и свободы ограничиваются, это не приводит к такой изоляции как в случае с колонией.

Кроме того, осужденный самостоятельно добирается до места отбывания наказания, получив соответствующее предписание. Кроме того, указанные лица могут проживать со своими семьями в личных домах или частных квартирах в пределах населенного пункта по месту дислокации учреждения. Им нужно будет только в указанные дни отмечаться в журнале регистрации. Также лица с ограничением свободы могут краткосрочно выезжать по делам и сдавать экзамены в учебных заведениях.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

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Также парламент принял закон с регистрационным номером 10379, который регулирует вопрос материальных наказаний для военнообязанных мужчин, которые не желают приходить в ТЦК и выполнять свои обязанности по несению военной службы.

После подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта №10379 значительно вырастут штрафы за уклонение от армии и за невыполнение правил мобилизации в особый период.

Штраф за неявку в ТЦК, за нежелание обновлять свои персональные данные, за игнорирование повестки и другие нарушения будет достаточно ощутимым. Он может доходить до нескольких десятков тысяч гривен. ТЦК смогут даже выписать нарушителю протокол заочно и оштрафовать без решения суда.

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