Производители не исключают возможности дальнейшего снижения цены на тепличный огурец в Украине.

Сегодня тепличные комбинаты Украины ведут реализацию огурца по 20-60 грн/кг ($0,51-1,52/кг), что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что главной причиной понижательного ценового тренда представители тепличных комбинатов считают сезонное увеличение предложения этой продукции в условиях достаточно низкого спроса.

По словам операторов рынка, причин для сложившейся ситуации было сразу несколько:

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во-первых, выборки в комбинатах были стабильными и в достаточных объемах, из-за чего предложение на рынке заметно увеличились;

в то же время спрос на огурцы заметно ухудшился по сравнению с прошлой неделей.

"В итоге, продавцы вынуждены были пересматривать отпускные цены в сторону снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и избежать накопления на складах больших объемов нереализованной продукции", – говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что сейчас тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 57% дешевле, чем в середине мая 2023 года. При этом производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен при условии сохранения нынешних темпов сбыта.

Цены на овощи в Украине

9 мая стало известно, что на отечественном рынке сохранялась тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Фермеры тогда отгружали качественную морковь по 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

13 мая сообщалось, что цены на овощи в Украине резко пошли вверх, но эта тенденция касалась только овощей старого урожая. При этом овощи нового урожая продолжали дешеветь.

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