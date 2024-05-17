В то же время среди сенаторов мнения по этому вопросу разделились.

Соединенные Штаты Америки не изменили свою позицию относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России. Украина должна использовать такое вооружение исключительно для возвращения суверенных территорий. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос журналистов.

"Да, мы не изменили нашей позиции. Мы считаем, что оборудование, возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для возвращения суверенной территории Украины", – отметила спикер.

На вопрос, это просьба к украинцам, или обязательное условие, она ответила, что США обнародовали запросы по этому поводу.

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"Опять же, я хотела повторить, что в каждой контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя. И секретарь в своих разговорах с министром Умеровым (министр обороны Украины Рустем Умеров, – ред.) говорит о том, как лучше всего можно использовать эти возможности, и мы считаем, что это на территории Украины", – подчеркнула Сингх.

В то же время сенаторы США разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять американское оружие для ударов по территории России. Так, сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы. Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным, пишет "Голос Америки".

Зато сенатор-демократ Тэмми Дакворт считает, что для снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины не время, зато надо посылать Украине больше поддержки и как можно скорее.

"Я считаю, что сейчас нам нужно сохранить этот запрет, но мы обязательно будем говорить с администрацией о следующих шагах. Я согласна, что помощь должна была поступить в Украину еще полгода назад, когда мы проголосовали в Сенате", – добавила Дакворт.

Использование украинского оружия по территории РФ

Ранее УНИАН писал, что Украина давит, чтобы Байден позволил бить по территории РФ американским оружием. С этой целью группа украинских парламентариев полетела в США для переговоров.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отмечает, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией. Об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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