На первом этаже держали животных, а на втором была мастерская.

На месте археологических раскопок Тоссаль-де-Балтарга, комплексе городищ железного века, в восточных Пиренейских горах Испании археологи сделали увлекательное открытие. Ученые обнаружили здание, которое было разрушено пожаром 2200 лет назад. Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщается, здание вместе и в целом поселение было уничтожено пожаром, который, как полагают, произошел во второй половине III века до нашей эры. Несмотря на трагедию, сохранилось значительное количество археологических находок, в том числе органические материалы. Останки, сохранившиеся в двухэтажном корпусе G, включают семена, древесный уголь и останки животных.

"У нас не так много примеров такого рода зданий железного века с таким объемом сохранившихся останков", - рассказала одна из исследователей.

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Как сообщается, археологи установили, что сооружение использовалось для различных целей и что жители поселения занимались разнообразной экономической деятельностью, эффективно используя местные ресурсы.

В ходе исследования команда обнаружила, что верхний этаж этого здания был разделен на помещения для приготовления пищи и производства текстиля. На нижнем этаже была конюшня, где сохранились останки четырех овец, козы и лошади. А наличие металлического удила может свидетельствовать о том, что на лошади ездили владельцы здания.

Согласно исследованию, на верхнем этаже исследователи обнаружили многочисленные веретена и гири для ткацких станков, которые использовались для прядения и плетения шерсти овец и коз, живших внизу.

На верхнем этаже также были обнаружены съедобные зерна овса и ячменя, а также некоторые кухонные принадлежности, в которых сохранились следы молока и тушеной свинины. Археологи также нашли железную кирку и золотую серьгу.

У входа на первый этаж здания нашли обгоревшую древесину. Ученые предполагают, что животные могли оказаться в ловушке и погибнуть во время пожара.

"Это мог быть просто неожиданный локальный пожар. Но наличие спрятанной золотой серьги указывает на ожидание местным населением какой-то угрозы, вероятно прихода врага. Кроме того, содержание такого большого количества животных в небольшом помещении предполагает ожидание опасности", - говорят ученые.

Напомним, ранее археологи обнаружили таинственный "вход" возле пирамиды Хеопса, а на разрушенной базе Гитлера обнаружили скелеты без рук и ног.

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