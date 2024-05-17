Заявление Национального музея истории Украины относительно незаконных сооружений на землях исторического значения

В Киеве демонтировали незаконно построенный "храм-МАФ" Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Национальный музей истории Украины в социальной сети Facebook.

"16 мая 2024 года Государственная исполнительная служба Украины обеспечила выполнение судебного решения о демонтаже незаконного сооружения, которое в разных формах просуществовало на территории Национального музея истории Украины с 2006 по 2024 год. История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что многие люди воспринимают музей только как специальное здание, в котором хранятся и экспонируются памятники истории и культуры. "Но есть музеи особенные, которые следует рассматривать в неразрывной связи с территорией, на которой они расположены", - сказано в сообщении.

В частности, такими примерами являются Парфенон с Акрополисом в Греции и Капитолийский холм в Риме с памятниками всемирного значения. В Киеве таким местом является Старокиевская гора с усадьбой Национального музея истории Украины, которые образуют целостный комплекс со зданием учреждения.

"Многие сейчас могут указать, где на территории нашего музея когда-то были языческие захоронения, княжеские дворцы и Десятинная церковь. Впрочем, стоит помнить, что этими знаниями мы обязаны не столько письменным источникам, сколько открытиям археологов, которые позволили точно локализовать исторические объекты. На этой достаточно небольшой усадьбе исследованы остатки не только упомянутого храма, но и сооружений и захоронений, датированных временем до принятия христианства и связанных с историей Украины и ряда других стран Европы", - сказано в заявлении.

Как отмечается в заявлении, для Украины эта территория - главное место памяти, сохранять и уважать которое обязаны не только граждане нашей страны, но и иностранцы, независимо от политических, культурных и религиозных взглядов.

"Это - обязанность каждого. Для того, чтобы его соблюдали, существует законодательство об охране культурного наследия, которое охватывает как правовые акты Украины, так и международные договоры. Оно регулирует роль и обязанности музеев, а также других институтов. Это законодательство определяет виды деятельности, разрешенные на памятниках национального значения, а также порядок и условия их осуществления", - сказано в заявлении.

Также, Национальный музей истории Украины стремится обеспечить максимальный доступ граждан к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания.

"В планах музея - использование территории и в частности освобожденного участка для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных как древнему прошлому, так и современной истории Украины. Также в будущем планируются археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами", - заявили в музее.

Неаконный "храм-МАФ" УПЦ МП - детали

Как сообщал УНИАН, Национальный музей истории Украины в апреле за сутки собрал на пожертвованиях 772 тысячи гривен, необходимые для демонтажа незаконно построенного "храма-МАФа" Украинской православной церкви Московского патриархата.

В сентябре 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность самовольного строительства и обязал снести сооружение и привести земельный участок в прежнее состояние за счет лица, допустившего правонарушение. Решение суда вступило в законную силу и находилось на стадии принудительного исполнения со 2 октября 2023 года.

Незаконно построенное сооружение расположено в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Эта незаконная постройка также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

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