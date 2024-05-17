По словам президента, Украина может производить больше дронов, чем на это есть денег.

Украине удалось получить прогресс в вопросе артиллерийских снарядов даже до их получения по чешской инициативе. Сейчас ни одна украинская бригада не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами. "Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних 2 месяцев", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украина ведет переговоры со всеми партнерами о финансировании украинского производства. В частности, Украина открывает инициативу, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов.

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"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег. Можем производить больше, чем есть денег", - подытожил президент.

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В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала по всему миру боеприпасы для поддержки Украины. По словам президента Чехии Петера Павела, Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов по чешской инициативе уже в июне.

Как ранее отмечал премьер-министр Чехии Петр Фиала, данная инициатива - по закупке снарядов для нашего государства за деньги ЕС - может стать постоянной.

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