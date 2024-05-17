Если битва за Торецк будет, то она продлится дольше, чем за Бахмут.

Сержант ВСУ Андрей с позывным "Хоккей", который воюет на Авдеевском направлении, предупредил, что скоро может начаться битва за Покровск.

"Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску. В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она продлится дольше, чем битва за Бахмут", - рассказал военный в новом видео, которое вышло на YouTube-канале "Украинский свидетель".

По мнению "Хоккея", у Вооруженных сил Украины уже нет времени на подготовку.

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"Мы должны делать оборонительные сооружения и постоянно обучать людей. Одного месяца подготовки для бойцов мало, должно быть хотя бы три. Но попробуем. Боремся, поборем", - подчеркнул сержант.

Как известно, после захвата оккупантами Авдеевки, фронт несколько сдвинулся и появились два новых направления - "покровское" и "кураховское".

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции. Но я знаю, что так называемые "подготовленные позиции", вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них - непригодны к использованию. Солдаты их видели, шли в посадку и закапывались собственноручно", - добавил военный.

"Хоккей" считает, что властям нужно эвакуировать пожилых и гражданских из прифронтовых городов. По его словам, их там быть не должно.

Война в Украине - последние новости

Как пишет NYT, по мнению военных аналитиков, несмотря на то, что в бой было вовлечено так много солдат, в апреле россияне захватили территорию площадью всего около 30 квадратных миль. А захват последних украинских городов-крепостей на Донбассе - городских центров, таких как Краматорск и Покровск - почти наверняка потребует долгих и кровавых боев. Однако российские наступления последних недель на востоке и северо-востоке начинают опасным образом менять геометрию фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что российские захватчики сейчас сосредоточили основной удар на Покровском и Кураховском направлениях.

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