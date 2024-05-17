Фицо после покушения находится между жизнью и смертью, - Орбан

Даже если Фицо выздоровеет, он не сможет исполнять обязанности премьера несколько месяцев в критический момент

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" после покушения.

Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире общественного радио в пятницу, 17 мая. Эта стрельба стала первой значительной попыткой убийства европейского политического лидера за более чем 20 лет и вызвала международное осуждение.

"Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", - сказал Орбан. Видео дня

Орбан сказал, что даже если Фицо выздоровеет, он не сможет исполнять обязанности премьера нескольких месяцев в критический момент - накануне выборов в Европейский парламент, которые должны состояться в начале следующего месяца.

"Нас ждут выборы, которые определят не только состав Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам были бы очень нужны Роберт Фицо и промирная Словакия", - сказал Орбан.

Покушение на Фицо - детали

Фицо находился в реанимации в "очень серьезном", но стабильном состоянии через день после того, как в него стреляли, что правительство назвало политически мотивированной попыткой убийства. Позже стало известно, что врачи стабилизировали состояние Фицо, однако опасность все еще не миновала. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что врачи делают все возможное для улучшения его состояния.

Подозреваемого в совершении покушения сразу же задержали - им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Однако российские государственные СМИ заявили, что политической мотивацией стрельбы была критика Фицо проукраинской помощи.

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