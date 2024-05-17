С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа. Это будет касаться отдельных категорий граждан.
В Государственной пограничной службе предоставили перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной и необязательной проверке военно-учетного документа при пересечении границы.
Так, обязательную проверку должны пройти граждане:
- забронированные на период мобилизации и на военное время;
- признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;
- другие категории лиц, определенные ст. 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Проверка не обязательна для таких категорий:
- лиц с инвалидностью;
- тех, кто сопровождает лиц или детей с инвалидностью;
- водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенных лиц по отдельным должностям и государственной службы;
- работников предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской и авиационной отрасли и др.
Новые правила мобилизации
Ранее УНИАН писал, что с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации, поэтому для отдельных категорий граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач надеется, что произойдут изменения по бронированию водителей. Ведомство направило в Министерство экономики перечень всех профессий в сфере транспорта и в целом по министерству восстановления, которые необходимо, чтобы были забронированы.