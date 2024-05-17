В ГПСУ опубликовали список граждан, которые поднимут обязательной проверке относительно наличия военно-учетного документа.

С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа. Это будет касаться отдельных категорий граждан.

В Государственной пограничной службе предоставили перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной и необязательной проверке военно-учетного документа при пересечении границы.

Так, обязательную проверку должны пройти граждане:

Видео дня

забронированные на период мобилизации и на военное время;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Проверка не обязательна для таких категорий:

лиц с инвалидностью;

тех, кто сопровождает лиц или детей с инвалидностью;

водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров;

определенных лиц по отдельным должностям и государственной службы;

работников предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской и авиационной отрасли и др.

Новые правила мобилизации

Ранее УНИАН писал, что с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации, поэтому для отдельных категорий граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач надеется, что произойдут изменения по бронированию водителей. Ведомство направило в Министерство экономики перечень всех профессий в сфере транспорта и в целом по министерству восстановления, которые необходимо, чтобы были забронированы.

Вас также могут заинтересовать новости: