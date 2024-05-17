Среди перечня образцы украинского и иностранного производства.

Более 25 образцов минометов и гранатометов принято на вооружение Вооруженных сил Украины за последние два года. Об этом информирует Министерство обороны Украины.

В сообщении отмечается, что в период с марта 2022 по апрель 2024 годов принято на вооружение, кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины более 10 образцов минометов различных калибров украинского и иностранного производства, в частности компаний из США, Польши, Финляндии и других стран.

Также с февраля 2022 года принято на вооружение более полутора десятков образцов ручных, автоматических и подствольных гранатометов отечественного и иностранного производства.

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"Сейчас в арсенале украинской армии есть гранатометы производителей из Германии, США, Швеции и других стран. Среди новых средств ближнего боя - 5 гранатометов украинского производства, которые по своим характеристикам не уступают иностранным образцам", - отмечают в Минобороны.

В сообщении сказано, что допущено к эксплуатации более десятка образцов боеприпасов к гранатометам, в частности, осколочно-кумулятивные и осколочные.

В Минобороны отмечают, что кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Украина наладила выпуск минометных снарядов на территории НАТО - детали

Как сообщал УНИАН, Украина наладила серийное производство 82-мм боеприпасов для миномета.

В пресс-службе госконцерна "Укроборонпрома" отмечали, что речь идет о снарядах для поражения живой силы противника на дистанции до 4,5 километров. В госконцерне уверяют, что новые снаряды лучше тех, что использовались до 2023 года.

В концерне сообщали, что количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

В "Укроборонпроме" отметили, что производство боеприпасов было налажено за пределами Украины - в одной из стран НАТО.

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