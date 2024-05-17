Осадки ожидаются как 18, так 19 мая.

На выходных, 18 и 19 мая, в Украине станет еще теплее. Температура повысится по всей стране до +20°...+24°, только на побережье в Одесской области будет свежее. Потепление будет в сопровождении дождей и гроз, которые местами ожидаются и 18, и 19 мая. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +13°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +23°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье температура будет +8°...+23°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +10°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +8°, днем +20°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+21°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°, дождь. В воскресенье температура составит +12°...+21°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +5°...+18°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+20°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +10°, днем +20°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Краматорске в субботу будет переменная облачность. Температура ночью +10°, днем +20°, небольшой дождь. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +9°, днем +21°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, дождь с грозой. Температура ночью +4°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +18°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность, дождь с грозой. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью составит +8°, днем +21°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, ливень, температура до +19°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +6°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +18°, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, +8°...+22°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +9°...+19°.

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