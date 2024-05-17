Президент оптимистично настроен насчет переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина сделала все возможное на сегодня для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами. "Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодня. Осталась только политика. То есть инструментально и операционно мы сделали все для того, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры", - отметил президент.

При этом, он настроен оптимистично насчет хода этих переговоров. "Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали", - подытожил президент.

Видео дня

Вступление Украины в ЕС и НАТО - что надо знать

В декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС начали переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Они рекомендовали Еврокомиссии утвердить переговорную рамку, то есть организационные аспекты для дальнейших переговоров.

Как отмечала в марте вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, между Украиной и европейскими странами была достигнута "джентельменская договоренность" об утверждении старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне. По словам Владимира Зеленского, Украина уже вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Что касается вступления Украины в НАТО, то, как отмечал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, этот путь отличается от европейской интеграции. После получения приглашения к членству, вступление в НАТО происходит очень быстро, а не длится годами, как в случае со вступлением в ЕС.

По словам Столтенберга, в прошлом году в НАТО были приняты решения об устранении требований насчет Плана действий по членству. Это будет способствовать приближению Украины к Альянсу, и когда наша страна получит приглашение, это будет приравниваться к приобретению членства в Альянсе.

Вас также могут заинтересовать новости: