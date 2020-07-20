Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 20 июля

В мире уже более 14 миллионов инфицированных COVID-19. В Украине количество больных приближается к 60 тысячам человек.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упало.

Более 200 стран мира продолжают борьбу со смертельным коронавирусом COVID-19.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 20 июля в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 605 116 человек, выздоровели 8 123 727 человек. В целом подтверждено 14 450 223 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 768 055 случаев.

Коронавирус в Украине

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 59 тыс. 493 случаев COVID-19, за прошедшие сутки - 651 новый. После перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 31 тыс. 439 человек, зарегистрировано 1 тыс. 498 летальных случаев.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксирована во Львовской области.

За прошедшие сутки было проведено 9 тыс. 080 тестирований, из которых 5 тыс. 575 – методом ПЦР и 3 тыс. 505 - методом ИФА.

Коронавирус в Киеве

В столице на 20 июля уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За сутки - 77 новых случаев. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян, 128 человек умерли.

Карантин в Украине

С 31 июля Украина перейдет на систему адаптивного карантина, которая будет предусматривать разделение страны на сектора, где будут действовать различные карантинные мероприятия, сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко. По словам главсанврача, будет введено разделение на зоны. Их будет 4 зоны — “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. В этих зонах будут действовать более или менее жесткие карантинные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 20 июля

Медик рассказала, кто может повторно заразиться COVID-19

В ВОЗ предположили, когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса

Врач рассказал, почему аппараты ИВЛ вредные при коронавирусе

Во Франции ввели штраф в размере 135 евро за нахождение без маски в общественных местах

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram