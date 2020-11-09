Сегодня в Украине обновились зоны карантина.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире перевалило за 50 миллионов, а в Украине вступило в силу новое «цветное» карантинное зонирование.

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Коронавирус в Украине - статистика 9 ноября 2020

По состоянию на утро 9 ноября в Украине за сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 2 227 человек, но умерли 115 больных.

За последние сутки госпитализированы 1 100 человек. Другие лечатся дома под контролем врачей.

С начала пандемии в Украине в целом подтвердили 469 018 случаев COVID-19. Также поправились 209 143 человек (+2277). Смертельных случаев-8 565 (+115).

За сутки совершили 41 114 тестирований на COVID-19. В частности, 34 393 ПЦР-тестов, а 6 721 методом ИФА.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).

Новые зоны карантина в Украине

С 9 ноября ужесточаются карантинные ограничения в ряде регионов в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием — вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

К "красному" уровню эпидемической опасности отнесено 199 административных единиц из 23 областей.

Коронавирус в мире - статистика 9 ноября

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 9 ноября во всем мире выявлено 50 млн 407 410 случаев коронавируса. Среди них 1 млн 256 305 – летальные.

Больше всего случаев выявлено в США, Индии, Бразилии, Франции и РФ.

В то же время 33 млн 036 690 больных во всем мире выздоровели от коронавируса.

Коронавирус - важные новости

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Автор: Дмитрий Захаров