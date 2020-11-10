В Украине ежедневно стабильно фиксируют около десятка тысяч новых случаев коронавируса. Среди новых больных - президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.
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Коронавирус в Украине - статистика 10 ноября 2020
По уточненным данным Минздрава в Украине по состоянию на 10 ноября зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 410 у детей и 445 у медработников. В больницы госпитализировали 1 252 больных.
За сутки проведено 68 962 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+747), Житомирской (+646), Киевской (+628), Одесской (+608) и Запорожской (+588) областях.
С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерло - 8 756 (+191) человек, выздоровели - 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.
Коронавирус в мире - статистика 10 ноября
По состоянию на утро 10 ноября во всем мире зафиксировали 50 млн 913 451 случаев коронавируса. Среди них 1 млн 263 089 – смертельные. 33 млн 289 404 больных выздоровели.
Больше всего случаев сейчас зафиксировали в США, Индии, Бразилии, Франции и РФ.
Карантин выходного дня и новые ограничения
В ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.
Президент Владимир Зеленский заявил, что временный режим карантина на выходные, введенный примерно на несколько недель, поможет избежать внедрения жесткого локдауна в Украине.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Он добавил, что с понедельника все плановые операции и плановые госпитализации "запрещены в наших больницах".
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