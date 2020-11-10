Мендель отметила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока нет.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, инфицированного коронавирусом.

Глава государства, говорит она, вчера "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении". Об этом пишет "BBC News Украина".

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"... Почти все работники офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, кое-кто еще его ждет. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже на исходе этой недели", - сказала Мендель.

Она отметила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока нет.

Зеленский, пояснила Мендель, будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.

Пресс-секретарь президента рассказала, что он активно употребляет витамины, находится под наблюдением врачей.

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Автор: Ольга Робейко