Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, инфицированного коронавирусом.
Глава государства, говорит она, вчера "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении". Об этом пишет "BBC News Украина".
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"... Почти все работники офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, кое-кто еще его ждет. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже на исходе этой недели", - сказала Мендель.
Она отметила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока нет.
Зеленский, пояснила Мендель, будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.
Пресс-секретарь президента рассказала, что он активно употребляет витамины, находится под наблюдением врачей.
Коронавирус в офисе президента: что известно
- 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Летом этого года коронавирусной инфекцией COVID-19 переболела жена президента Елена.
- В начале лета президент Зеленский говорил, что хотел сам заразиться коронавирусом, чтобы "показать людям, что это не страшно".
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