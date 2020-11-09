Марченко заболел коронавирусом / фото УНИАН
Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел коронавирусом.
Об этом УНИАНу сообщил источник в Верховной Раде.
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Также эту информацию подтвердила народный депутат Ирина Верещук в комментарии организации АвтоЄвроСила.
"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID и сегодня на больничном», – сказала она.
Отметим, Марченко 5 ноября принимал участие в заседании Верховной Рады. Он выступил перед нардепами перед голосованием за проект государственного бюджета-2021 в первом чтении.
Коронавирус в Офисе президента
- 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
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