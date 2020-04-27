Минздрав: в Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом – медик
В Центре общественного Минздрава объяснили, почему в Украине почти 20% всех инфицированных являются медицинскими работниками.
Читайте такжеВ Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 32 человека, из них 20 семинаристов из Киево-Печерской лаврыОб этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава в Facebook.
«По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть: отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация; недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.
В Минздраве отмечают, что обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок, благотворительной или гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 27 апреля 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
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