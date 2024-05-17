На выходных нас ждет довольно спокойная погода, но в большинстве областей ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.

В ближайшие выходные, 18 и 19 мая, в Украине ожидается достаточно комфортная и спокойная погода, местами с небольшими дождями и слабым ветром, а также самым высоким уровнем пожарной опасности. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его данным, погодные условия в ближайшие дни будут определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

"Как следствие, в Украине ожидается слабый ветер, а также комфортные температурные показатели", - пояснил синоптик.

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Однако, по его данным, слабо выраженные атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей преимущественно в западных, северных областях и в Приазовье.

"Кроме того, в большинстве областей будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс)", - отметил специалист.

Погода 18 мая

В западных областях будет без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Температура ночью +4...+9 °С, днем +17...+23 °С, в Карпатах и на Прикарпатье +13...+18 °С.

В северных областях днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

В центральной части Украины днем также местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью будет +7...+12 °С, а днем +18...+23 °С.

На юге днем местами кратковременный дождь. Ночью +5...+10 °С, а днем +17...+22 °С.

"В восточной части местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.2, - прогнозирует Кибальчич. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +17...+22 °С.

Погода 19 мая

В западных областях будет переменная облачность В Карпатском регионе днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ночью +4...+9 °С, днем +20...+25 °С.

На севере Украины будет сухо. Ночью +7...+12 °С, а днем воздух прогреется до комфортных +20...+25 °С.

В центральных областях также без существенных осадков. Ночью +7...+12 °С, днем +19...+24 °С.

В южной части и в Крыму преимущественно без осадков, лишь утром и днем в Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет +7...+12 °С, а днем +19...+24 °С.

На востоке Украины местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +18...+23 °С.

По данным Погода УНИАН, на выходных в Украине станет теплее. В конце недели столбики термометров уже будут показывать +20°...+24°. Потепление будет в сопровождении дождей и гроз.

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