Также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт.

В Новороссийске (РФ) в ночь на 17 мая беспилотники поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ASTRA.

"В результате ночной атаки пострадали "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром", на территории которого беспилотники попали по двум резервуарам с топливом", — сказано в публикации.

Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе "Газпрома" в поселке Кирилловка и нефтебазе "Грушовая балка" "Транснефти".

Ресурс отмечает, что ночью местные жители сообщали, что слышали в городе более трех десятков взрывов. Моменты атаки попали на видео, которые ресурс обнародовал.

Местные власти официально заявили, что сбито десять украинских дронов, а сама атака якобы была безуспешной. В то же время, "военкоры" подтвердили "прилеты", жители сообщали, что порт был обесточен, а утром им запретили выходить из дома.

"Также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт. Позднее в Минобороны заявили, что за ночь над регионом сбили 44 БПЛА. Помимо Новороссийска, атакован был Туапсе — там после атаки загорелась нефтебаза", — сообщает ASTRA.

По данным "Базы", в ночь на 17 мая было атаковано сразу несколько новороссийских нефтебаз. Всего в атаке на Новороссийск участвовало более 20 беспилотников, почти все они уничтожены или "подавлены".

"Однако в результате падения дронов на территориях нескольких предприятий начался пожар. Дроны упали на территории нефтебазы "Грушевая балка", нефтеперерабатывающего завода "Газпром" в Кирилловке, предприятия "Импортпищепром" и мазутного терминала порта", — уточняет "База".

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночная атака дронов на РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе (Краснодарский край). На объекте произошел пожар. По данным местных жителей, огонь и дым окутывают НПЗ. При этом представители местного оперативного штаба утверждают, что это лишь "вспышка в результате падения" дрона на территории завода.

Отмечалось, что экстренные службы якобы локализовали пожар. В то же время, местные жители сообщили, что в городе есть перебои со связью.

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