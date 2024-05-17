Впереди ожидаются тяжелые бои и враг к этому готовится.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на севере Харьковской области российские захватчики расширили зону боевых действий почти на 70 км.

Как сообщил Сырский в Telegram, в связи с осложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд он работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.

"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", - отметил Сырский.

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В частности, по его словам, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск. Главнокомандующий ВСУ добавил, что с этой целью противником была создана и значительно усилена оккупационная оперативно-тактическая группировка войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону", - сообщил Сырский.

В то же время, по его словам, есть понимание, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.

"При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - заявил Сырский.

Вместе с тем, он отметил, что Силы обороны Украины должны максимально эффективно использовать украинское преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии.

"Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны.

Также объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении. Сырский регулярно докладывает президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач.

Бои в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная причина, позволившая россиянам пересечь границу на Харьковском направлении, связана с нехваткой ПВО, возникшей в связи с долгим ожиданием помощи от партнеров. Самая глубокая точка продвижения россиян в Харьковской области - 10 километров от границы.

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что противники в Харьковской области несут значительные потери, поскольку они вынуждены оттягивать свои резервы с севера Луганской области.

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