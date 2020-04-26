В Минздраве назвали условие, при котором план по выходу из карантина сократят

В случае резкого уменьшения количества новых заражений, будет рассматриваться возможность перехода сразу через один или два пункта плана.

План из пяти этапов выхода из карантина могут сократить, если в Украине количество новых заражений начнет резко снижаться.

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Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает ТСН.

По его словам, если в Украине начнет сокращаться количество новых случаев заражения коронавирусом, то пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен. В таком случае, будет рассматриваться возможность перехода сразу через один или два пункта плана.

"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил 5 этапов выхода Украины из карантина.

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