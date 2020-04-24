Пять этапов: обнародован четкий план выхода из карантина, который может начаться 11 мая (инфографика)

Глава правительства отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Премьер-министр Денис Шмигаль объявил 5 этапов выхода Украины из карантина.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания», – говорится в сообщении.

Глава правительства добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Так, по его словам, первый этап - контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов (в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонения сохранялось в пределах 5%); второй этап - уменьшение случаев заболевания, разгрузка медицинской системы (в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, постоянное или растет); третий этап - высвобождение медицинской системы от больных (в течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или больше превышает количество новых случаев, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%); четвертый этап - полный контроль за очагами (в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область); пятый этап - прекращение внутренней передачи вируса (единичные случаи, которые связаны исключительно с импортом заболевания).

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что основным критерием для начала выхода Украины из карантина является уменьшение количества больных COVID-19 при увеличении количества тестирований и существенный рост числа украинцев, которые выздоровели.