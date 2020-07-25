В Киеве за сутки COVID-19 заболели 129 человек, но никто не умер (карта)
В Киеве за последние сутки тестирование подтвердило коронавирус в 129 человек. По состоянию на 25 июля в столице уже 7 525 инфицированных.
К счастью, никто не умер за день.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Вместе с тем за все время эпидемии победили болезнь 2 748 жителей столицы, а за сутки выздоровел 81 киевлянин.
Заболели:
- 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет
- 4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет.
Заболели, в частности, и 2 медики.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22. В Соломенском – 18. И в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев.
"Расслабляться рано. Вирус не отступил. Будьте осторожными и берегите себя!", - подчеркнул Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 106 новых случаев COVID-19.
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