В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов, другие - находятся в самоизоляции.

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 заболели 76 человек, один человек умер.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевского городского председателя Виталия Кличко.

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Так, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 76 человек (36 женщин, 32 мужчин, 5 детей), среди которых двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, остальные - находятся на самоизоляции. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Оболонском районе - 15, в Соломенском - 11, в Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев. Выздоровели за минувшие сутки 59 человек.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждено 4252 заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 97 жителей города, вылечился - 1391.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 20 июня на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 841 лицо, зафиксировано 9 летальных случаев. За все время пандемии COVID-19 подтверждено в 35 тысяч 825 человек.

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