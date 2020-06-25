Украинцев разрешили лечить от COVID-19 экспериментальными препаратами

30 марта Верховная Рада приняла закон, которым разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине средствами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 737-IX, которым до 1 января 2021 года продлевается срок действия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В Офисе президента напомнили, что украинское законодательство разрешает применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность таких лекарственных средств в лечении COVID-19.

"Доступ к экспериментальным препаратам - передовым изобретениям - может помочь в борьбе с коронавирусом. Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, государства Израиль. Соответствующая практика действует во многих странах мира", - отметили в пресс-службе.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада разрешила для лечения вызванной коронавирусом болезни COVID-19 использовать незарегистрированные в Украине лекарственные средства.

Кроме того, разрешено лечить зарегистрированными лекарственными средствами по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения, - при условии наличия доказанной эффективности по лечению COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, странах - членах Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае и Израиле.

19 июня Верховная Рада продлила действие закона до 1 января 2020 года, поддержав законопроект № 3636 "О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" о продлении срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезнью (COVID-19)".

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