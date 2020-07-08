В Украине количество больных коронавирусом пересекло отметку в 50 тысяч
Коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели уже 50 тысяч 414 человек, за минувшие сутки - 807.
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Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 117, в Киеве - 114, в Ривненской области - 76 и в Закарпатской области - 75.
Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 926 человек, а умерли - 23.
По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 50 тыс. 414 человек, умерли - 1 тыс. 306, выздоровели - 23 тыс. 119. Количество активных больных по состоянию на утро 8 июля составляет 25 тыс. 989 человек.
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