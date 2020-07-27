Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 27 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась миллионов людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 миллион случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). При этом, согласно статистике, немного 9 359 821 миллион человек побороли болезнь и выздоровели. Только за последние сутки в мире выявлено более 200 тысяч случаев заболевания коронавирус. За сутки умерли 4 084 человека. Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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