Новый антирекорд: в Украине коронавирус подтвердили еще у 1489 человек

По состоянию на 9:00 8 августа в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1 489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных в сутки.

Об этом сообщает министерство здравоохранения в Telegram.

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Всего, по состоянию на 9:00 8 августа в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.

Проведено 1 154 378 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов.

Новые случаи инфицированияCOVID-19 по регионам:

Винницкая область - 2955;

Волынская область - 4226;

Днепропетровская область -1525;

Донецкая область - 965;

Житомирская область - 2101;

Закарпатская область - 5697;

Запорожская область - 919;

Ивано-Франковская область - 5552;

Кировоградская область - 718;

м. Киев - 9378;

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Киевская область - 4128;

Львовская область - 10 726;

Луганская область - 152;

Николаевская область - 696;

Одесская область - 4069;

Полтавская область - 491;

Ривненская область - 6747;

Сумская область - 653;

Тернопольская область - 3257;

Харьковская область - 4661;

Херсонская область - 259;

Хмельницкая область - 1323;

Черновицкая область - 6565;

Черкасская область - 996;

Черниговская область - 991.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 августа во мире зарегистрировали 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего выявленных инфицированных в США - 4941755, Бразилии 2962442, Индии - 2088 611. В пятерку также вошли Россия - 875378, Южная Африка - 545 476.

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