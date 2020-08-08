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Новый антирекорд: в Украине коронавирус подтвердили еще у 1489 человек

09:45, 08 августа 2020
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REUTERS

За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1 489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных в сутки.

Об этом сообщает министерство здравоохранения в Telegram.

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Всего, по состоянию на 9:00 8 августа в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.

Проведено 1 154 378 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов.

Новые случаи инфицированияCOVID-19 по регионам:

  • Винницкая область - 2955;
  • Волынская область - 4226;
  • Днепропетровская область -1525;
  • Донецкая область - 965;
  • Житомирская область - 2101;
  • Закарпатская область - 5697;
  • Запорожская область - 919;
  • Ивано-Франковская область - 5552;
  • Кировоградская область - 718;

м. Киев - 9378;

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  • Киевская область - 4128;
  • Львовская область - 10 726;
  • Луганская область - 152;
  • Николаевская область - 696;
  • Одесская область - 4069;
  • Полтавская область - 491;
  • Ривненская область - 6747;
  • Сумская область - 653;
  • Тернопольская область - 3257;
  • Харьковская область - 4661;
  • Херсонская область - 259;
  • Хмельницкая область - 1323;
  • Черновицкая область - 6565;
  • Черкасская область - 996;
  • Черниговская область - 991.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 августа во мире зарегистрировали 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего выявленных инфицированных в США - 4941755, Бразилии 2962442, Индии - 2088 611. В пятерку также вошли Россия - 875378, Южная Африка - 545 476.

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