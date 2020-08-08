Новый антирекорд: в Украине коронавирус подтвердили еще у 1489 человек
За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1 489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных в сутки.
Об этом сообщает министерство здравоохранения в Telegram.
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Всего, по состоянию на 9:00 8 августа в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.
Проведено 1 154 378 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов.
Новые случаи инфицированияCOVID-19 по регионам:
- Винницкая область - 2955;
- Волынская область - 4226;
- Днепропетровская область -1525;
- Донецкая область - 965;
- Житомирская область - 2101;
- Закарпатская область - 5697;
- Запорожская область - 919;
- Ивано-Франковская область - 5552;
- Кировоградская область - 718;
м. Киев - 9378;
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- Киевская область - 4128;
- Львовская область - 10 726;
- Луганская область - 152;
- Николаевская область - 696;
- Одесская область - 4069;
- Полтавская область - 491;
- Ривненская область - 6747;
- Сумская область - 653;
- Тернопольская область - 3257;
- Харьковская область - 4661;
- Херсонская область - 259;
- Хмельницкая область - 1323;
- Черновицкая область - 6565;
- Черкасская область - 996;
- Черниговская область - 991.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 августа во мире зарегистрировали 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего выявленных инфицированных в США - 4941755, Бразилии 2962442, Индии - 2088 611. В пятерку также вошли Россия - 875378, Южная Африка - 545 476.
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