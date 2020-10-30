Такой контракт будет предусматривать командировки в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидситуации.

Министерство здравоохранения Украины разработало механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе с командами учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19. Речь идет о медиках, которые проявят добровольное желание подписать соответствующий контракт.

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«Такой контракт будет предусматривать командировки в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть основной трудовой стаж не прерывается», - отметил он.

По словам заместителя министра, лицо, дающее согласие на подписание контракта, пользуется правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко