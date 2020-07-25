Коронавирус может исчезнуть, как 100 лет назад ушла в небытие испанка – врач-анестезиолог

Иммунитет в случае COVID-19 должен быть прочнее, чем при гриппе, считает Павел Сильковский.

У людей, которые столкнулись с коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Впрочем, насколько он является устойчивым – мнения специалистов разнятся.

По мнению врача-анестезиолога Павла Сильковского, устойчивость иммунитета к COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

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"Если есть агрессивная инфекция, и организм реагирует на нее различными симптомами, то соответственно и иммунитет вырабатывается более стойкий. Если же инфекция слабенькая, то иммунитет, как правило, вырабатывается слабее. Если говорить, к примеру, про грипп, то иммунитет обычно вырабатывается на 2-3 года. Все специалисты сходятся на том, что коронавирус мощнее, чем грипп. И если он мощнее, то мы можем предположить, что иммунитет будет при нем крепче, чем при гриппе", – рассказал Сильковский в интервью ТСН.uа.

Врач добавил, что в любом случае, иммунитета должно хватить на несколько лет.

"А там и коронавирус может уйти в небытие, как 100 лет назад испанка", – говорит он.

Павел Сильковский также добавил, что, как свидетельствует его опыт и опыт коллег, люди, которые вылечились от коронавируса, повторно в больницу с диагнозом COVID-19 не попадали.

Напомним, по состоянию на сегодня в Ривненской области наличие нового типа коронавируса COVID-19 подтвердили в 5542 людей.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 106 новых случаев COVID-19.

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