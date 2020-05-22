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Адаптивный карантин: Минздрав обновил перечень областей, которые не готовы к ослаблению ограничений

23:36, 22 мая 2020
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Восемь областей не готовы к ослаблению карантина / фото УНИАН

Читайте такжеВ КГГА заявили о растет количества больных пневмонией в столицеОб этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Согласно сообщению, запрет касается Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Полтавской, Ривненской и Черновицкой областей, а также Киева.

Как до этого писал УНИАН, в Минздраве сообщали, что 11 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу выхода из карантина, который должен начаться после 22 мая, поскольку уровень заболеваемости в этих регионах не соответствует установленным требованиям.

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