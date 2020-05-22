Адаптивный карантин: Минздрав обновил перечень областей, которые не готовы к ослаблению ограничений
23:36, 22 мая 2020Страна
391 0
Запрет касается Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Полтавской, Ривненской и Черновицкой областей, а также Киева.
Восемь областей не готовы к ослаблению карантина / фото УНИАН
В Министерстве здравоохранения озвучили новый список регионов, которым запрещено переходить на второй этап карантина.
Читайте такжеВ КГГА заявили о растет количества больных пневмонией в столицеОб этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Согласно сообщению, запрет касается Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Полтавской, Ривненской и Черновицкой областей, а также Киева.
Как до этого писал УНИАН, в Минздраве сообщали, что 11 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу выхода из карантина, который должен начаться после 22 мая, поскольку уровень заболеваемости в этих регионах не соответствует установленным требованиям.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter