Последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа / фото УНИАН
Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
"В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", - написал Кернес на своей странице в Facebook.
Скриншот
Читайте такжеКернес заболел COVID-19, его состояние стабильно тяжелое - горсовет
Кернес заболел: что известно
- Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа.
- Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.
- 61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.
- 14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.
- Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.
- Позде "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко подтвердила, что у Кернеса - коронавирус. Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram