Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

"В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", - написал Кернес на своей странице в Facebook.