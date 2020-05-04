В Украине реализуется оптимистический прогноз развития эпидемии коронавируса - Шмыгаль

Ситуация на сегодня контролируемая, утверждает премьер.

Украина движется согласно оптимистическому прогнозу развития эпидемии коронавирус внутри страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Кабинета министров.

"Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости, однако ситуация на сегодняшний день контролируемая. И мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация ровная и не имеет резкого роста. Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине", - сказал он.

Правительство намерено продлить карантин до 22 мая, однако с определенными послаблениями.

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