Электронные больничные хотят полноценно запустить в Украине уже с августа

По словам Степанова, более 700 больниц в Украине уже тестируют электронные больничные.

В Министерстве здравоохранения Украины планируют в августе запустить полноценное тестирование листков нетрудоспособности в электронной форме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Сейчас мы обратились к нашим больницам относительно тестирования этой модели (электронных больничных - УНИАН), она будет заполняться на ресурсах Пенсионного фонда, когда врач может сразу заполнить и с помощью электронной цифровой подписи подписать больничный. Сейчас мы в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц... Более 700 больниц уже откликнулись и начали тестировать, я думаю неделю-две мы ее протестируем, настроим и уже в августе планируем запустить эту систему», - сообщил Степанов.

По его словам, сначала система будет функционировать в тестовом режиме, который, в частности, предусматривает действие как электронных, так и обычных бумажных больничных листков нетрудоспособности, для того чтобы этот переход был постепенным.

«В будущем мы достаточно быстро полностью перейдем на электронный реестр этих больничных, которые позволят снизить любые фальсификации и нарушения в этой сфере», - добавил руководитель Минздрава.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве говорили, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за использования гражданами фальшивых больничных листов.

По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

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