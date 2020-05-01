Комаровский рассказал, безопасно ли в этом году ездить на море (видео)

Комаровский поделился с украинцами планами на лето.

Известный украинский врач - педиатр Евгений Комаровский рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море.

Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

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По мнению Комаровского, он не сомневается в том, что уже в июле-августе на море можно будет ехать. Причем он сам планирует путешествовать в августе “очень серьезно”.

Также Комаровский напомнил, что чиновники не имеют права запретить украинцам поездки, в частности, - к морю. Однако не стоит пренебрегать их рекомендациями. А вот со стороны эпидемиологии и медицины, по словам Комаровского, на море для иммунитета поехать стоит, даже несмотря на пандемию.

"Вы сами видите, что ситуация не очень прогнозируемая, но в любом случае кроме решений или мыслей медицинского плана еще есть и политические аспекты. С точки зрения вопросов эпидемиологических, то я не сомневаюсь, что в июле-августе на море можно будет ехать. Я по-крайней мере планирую путешествовать в августе очень серьезно", — сказал он.

Комаровский отметил, что окончательно все будет зависеть от политиков, которые будут принимать решения.

Ранее УНИАН сообщал, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

Напомним, в Украинской ассоциации туристических агентств уверены в том, что этим летом наши отели будут заполнены на 100%. Впрочем, несмотря на пандемию, конкуренцию отдыху по-украински могут составить четыре государства.