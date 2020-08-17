В Одессе иногородних студентов протестируют на COVID-19 перед заселением в общежития

В общежитиях Одессы будут проживать 14,5 тысяч студентов из разных населенных пунктов Украины. За средства города проверят всех иногородних, кроме иностранцев.

В Одессе всех иногородних студентов (кроме иностранных граждан) перед заселением в общежития протестируют на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

По ее словам, такое решение принято по результатам совещания мэра Одессы Геннадия Труханова с советом ректоров местных вузов, на котором обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19 среди студенческой молодежи, в частности, на местах временного проживания (в общежитиях).

Как отметила Якименко, по состоянию на сегодня, проверена готовность для проведения медицинских осмотров и забору крови для ИФА-тестирования студентов в коммунальных медучреждениях Одессы.

Приблизительно рассчитана потребность в расходных материалах, согласовываются с ответственными лицами сроки поселения студентов и согласование графика забора крови для тестов.

По словам чиновницы, расселение планируется не раньше 25 августа, в некоторых вузах - с 7 сентября, что позволяет вовремя провести все соответствующие мероприятия.

В одесских учреждениях высшего образования учатся около 52 тыс. студентов, из которых 14,5 тыс. будут проживать в общежитиях.

Как отметила Якименко, почти все вузы, по состоянию на 17 августа, уточнили списки иногородних студентов. Например, в экологическом университете – 156 человек, в академии строительства и архитектуры - 559, академии связи – 800, ОНУ (Одесский национальный университет им. Мечникова) - 300 человек и пр. Еще два вуза списки уточняют.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе мэрии, при поступлении в тот или иной вуз студент регистрируется в определенном общежитии и получает право на обслуживание в медицинских учреждениях города.

«За счет бюджета города будут протестированы студенты – граждане Украины. Речь именно об ИФА-тестировании, а не ПЦР. Такое решение принято в связи с тем, чтобы не загружать Лабораторный центр МОЗ, который и без того «завален» работой», - пояснили в мэрии, добавив, что ИФА-тестирование буду делать в медучреждениях города.

Как отмечается, проблема с соответствующим обследованием по месту постоянного жительства возникает, как правило, у молодежи из сельской местности и небольших городов, где отсутствуют необходимые лабораторные (медицинские) мощности.

По состоянию на утро 17 августа, в Одесской области зарегистрированы 5060 случаев COVID-19. Из них 1918 человек — жители Одессы.

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Автор: Лариса Козовая