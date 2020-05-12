В отдельных регионах возможно усиление карантина - Степанов

Минздрав находится на постоянной связи с регионами.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что органы местного самоуправления могут усиливать карантинные мероприятия на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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«Конечно, мы держим постоянную связь, контакт с руководителями и местного самоуправления, с мэрами городов и руководителями областей относительно карантинных мер на территории той или иной громады или области», - заявил министр.

По словам Степанова, в целом со вчерашнего дня, 11 мая, по всей стране смягчены карантинные меры, однако на местах есть возможность усиливать карантин. «Это так выписано у нас в законе, и это абсолютно нормально", - подчеркнул министр.

«У нас уже есть примеры, когда есть усиленные меры, например, в Киеве не открываются торгово-развлекательные центры или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. То есть, это все то, что и является адаптивным карантином, и мы в постоянной связи находимся с органами местного самоуправления, которые вводят, в том числе, усиление карантинных мер», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продолжило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность кабинетов стоматологии, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, работа адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

В Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 23 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.