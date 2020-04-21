На Хмельнитчине коронавирус обнаружен у священника УПЦ МП

Среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП.

По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Как отметили корреспонденту УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

Читайте такжеВ Почаеве, где на Пасху не соблюли требований карантина, количество больных коронавирусом выросло на 50%

Как сообщал УНИАН, на этих выходных болезнь COVID-19 подтвердилась у двух монахинь Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП. Они госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.