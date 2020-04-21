На Хмельнитчине коронавирус обнаружен у священника УПЦ МП
02:06, 21 апреля 2020Страна
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Среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.
Как отметили корреспонденту УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.
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Как сообщал УНИАН, на этих выходных болезнь COVID-19 подтвердилась у двух монахинь Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП. Они госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.
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