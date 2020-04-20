Таблетки от давления: список эффективных препаратов

Перечень проверенных лекарственных средств, которые применяются при высоком или низком давлении.

В большинстве случаев человек вовсе не ощущает повышенного или пониженного давления. Именно поэтому давление называют «тихим убийцей». Ведь подобные нарушения могут серьезно подорвать здоровье больного и стать нешуточной угрозой в случае возникновения инсульта или инфаркта.

Симптомы

Чаще всего высокое давление сопровождается чувством тревоги, тошноты, болезненными ощущениями в области сердца, головокружением, головной болью.

Кроме того, повышение давления может также сопровождаться жаром, покраснением лица и повышенной потливостью. В то же время кисти рук, наоборот, становятся холоднее.

При пониженном давлении выделяют такие симптомы:

пульсирующая головная боль (чаще всего в височной или затылочной областях);

неожиданное возникновение тошноты и рвоты;

резкое ухудшение самочувствие во время смены погоды;

потемнение в глазах;

обморок;

слабость и быстрая утомляемость;

ощущение нехватки воздуха.

Список препаратов

Существует множество препаратов, которые принимаются при нарушениях давления. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Норваск

Препарат противопоказан в случае:

повышенной чувствительности к компонентам;

артериальной гипотензии тяжелой степени;

шоке (включая кардиогенный);

обструкции выводящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени);

гемодинамически нестабильной сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда.

Читайте такжеКак избавится от аллергии: список проверенных лекарствНачальная доза препарата Норваск составляет 5 мг амлодипина 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно повысить до максимальной, которая составляет 10 мг 1 раз в сутки.

Дети в возрасте от 6 лет. Рекомендованная начальная доза препарата Норваск для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут на протяжении 4 недель, дозу можно повысить до 5 мг/сут.

Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов. Повышение дозы необходимо проводить с осторожностью.

Берлиприл

Среди противопоказаний для применения препарата:

повышенная чувствительность к компонентам;

наличие в анамнезе ангионевротического отека, который развился вследствие применения ингибиторов АПФ;

наследственный или идиопатический ангионевротический отек;

период беременности.

Прием пищи не влияет на процесс всасывания препарата. Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от состояния пациента. Обычная поддерживающая доза составляет 20 мг эналаприла в сутки, а максимальная – 40 мг/сут.

Апровель

Препарат противопоказан при непереносимости пациентом основного действующего вещества ирбесартана, а также при аллергии на галактозу. Кроме того, он не назначается в период беременности и кормления грудью.

Принимается перорально, один раз в день, утром, натощак, по 1 таблетке в 150 миллиграмм. Пожилым людям на гемодиализе допустимо принимать эту дозу в 2 приема – о 0,5 таблетки утром и вечером. При недостаточном положительном эффекте дозу допустимо удваивать.

При терапии гипертонической болезни у пациентов, страдающих диабетической нефропатией дозировка, стартуя с 150 миллиграмм, может достигать 300 мг.

Верапамил

Среди противопоказаний для применения препарата выделяются:

кардиогенный шок;

инфаркт миокарда (в острой фазе) с осложнениями;

тяжелые нарушения проводимости;

сердечная недостаточность (стадия декомпенсации);

фибрилляция предсердий с сопутствующим синдромом WPW;

гиперчувствительность к активному фармацевтическому ингредиенту препарата или другим его составляющим.

Дозу подбирают индивидуально. Таблетку принимают целиком, в положении сидя или стоя, во время или сразу после приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.

Дибазол

Среди противопоказаний для применения препарата выделяются:

повышенная чувствительность;

заболевания, протекающие со снижением мышечного тонуса, судорожным синдромом, тяжелой сердечной недостаточностью;

артериальная гипотензия;

хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки с кровотечением;

сахарный диабет.

Читайте такжеКак избавиться от кашля: список проверенных лекарствВзрослым и детям в возрасте старше 12 лет Дибазол назначать в/в, в/м, п/к или внутрь. Для купирования гипертензивного криза вводить в/в или в/м 3–5 мл 1% р-ра (30–50 мг). Курс лечения назначает врач индивидуально, в среднем 8–14 дней.

Внутрь назначают по 20–40 мг (1–2 таблетки) 2–3 раза в сутки. Принимать Дибазол в форме таблеток за 2 ч до еды или через 2 ч после еды. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая – 40 мг, суточная – 120 мг.

Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач может назначить лекарства и определить их дозировки.